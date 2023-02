Maite Perroni requirió terapia psicológica para sanar, tras concluir 'Tríada'

Maite Perroni confesó que se desconectó por completo de su vida normal

La integrante del grupo RBD dijo que llegó el momento en que, incluso, “ya no sabía en dónde estaba parada ni qué estaba pisando, me desconecté de mi vida normal y emocionalmente ocupé muchísimos músculos, muchas cosas porque no estaba en una sola línea, estaba en tres”.

Maite Perroni en la serie 'Triada'. (Cortesía Netflix)

El trabajo que Maite Perroni desempeñó fue tan agotador en la parte psicológica y emocional que se vio obligada a tomar terapia para liberarse de los personajes y recobrar el balance de su vida.

“No tomé la terapia en su momento, pero sí después. Me pregunté: ¿qué es lo que pasa?, necesito un momento para mí. Fue raro porque no requerí de esa ayuda durante la planeación del proyecto ni en el desarrollo o cuando terminé de hacerlo, pero sí a los tres meses de concluir. Me detuve y tomé ese espacio, ese tiempo para mí y ya estoy bien”.

¿De qué trata la serie Tríada y cuándo se estrena?

Filmada en diversos escenarios de la Ciudad de México, Tríada se estrenará el próximo 22 de febrero con ocho episodios. También actúan David Chocarro, Flavio Medina, Nuria Bages, Ofelia Medina, Ana Layevska, Daniella Valdez y Aldo Gallardo.

De acuerdo con Netflix, la serie está inspirada en una historia real acerca de tres hermanos idénticos que fueron dados en adopción a familias diferentes cuando eran bebés.

Maite Perroni como 'Aleida Trujano' en la serie 'Tríada'. (Cortesía Netflix)

Se conocen cuando están en la universidad y juntos empiezan a investigar el motivo por el que fueron separados desde pequeños. Descubren que, incluso, hay otros trillizos que pasaron por lo mismo, de ahí que su historia fue contada a través del documental Three Identical Strangers.