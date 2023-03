Hailey Bieber agradece a Selena Gomez por su apoyo, en medio de 'pelea'

Unas semanas más tarde, los usuarios de redes sociales estaban convencidos de que Hailey y su amiga Kylie Jenner se estaban burlando de las cejas de Gomez en Insta Stories, pero tanto la cantante y Jenner, de 25 años, desmintieron los rumores.

Bieber y Selena generaron rumores de enemistad por primera vez cuando la modelo se comprometió con Justin Bieber, el novio por ocho años de la también actriz, sólo unos meses después de romper definitivamente en 2018.

La empresaria intentó terminar con la disputa al aparecer en un episodio de septiembre del podcast Call Her Daddy y abordó las afirmaciones de que le robó a Justin a Gomez. "Me estoy ocupando de mis asuntos. No hago nada, no digo nada. Déjame en paz, por favor", dijo Hailey en ese momento.

Gómez aparentemente se hizo eco de esa noción unos meses después cuando posaron juntos para una foto en la segunda gala anual del Museo de la Academia de Imágenes en Movimiento solo un mes después.