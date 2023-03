Tras ser víctima de abuso, Paris Hilton nunca pudo ser una adolescente normal

Paris Hilton asegura que 'no todos los hombres son unos cerdos'

La intérprete de temas como Stars are blind y Nothing in this world dijo que el haber sido separada de su familia fue el comienzo de su desconfianza en las personas, especialmente los adultos y agregó que en Palm Springs fue drogada y probablmente violada por un hombre que conoció en un centro comercial cuando tenía 15 años. Sus recuerdos de dicho incidente son fugaces y nunca se lo mencionó a su abuela ni a nadie más.

Sin embargo, Paris, quien habló con The Guardian para promocionar su autobiografía Paris: The Memoir, dijo en el libro que quiere que la gente “deje de lado la suposición fácil” de que “los hombres son cerdos y las modelos son tontas”.

Paris Hilton asegura que no tuvo una adolescencia normal debido a que fue víctima de abuso (Instagram/Paris Hilton)

“Eso no es justo, verdadero o útil. La mayoría de los hombres son básicamente decentes, creo, y las modelos exitosas viajan por todo el mundo”, afirmó.

En una entrevista aparte, con la revista Glamour, Paris Hilton reveló que también siendo adolescente estuvo a de convertirse en otra de las víctimas de abuso sexual del productor Harvey Weinstein, ya que en una ocasión la abordó y le preguntó si quería ser actriz, a lo que Paris respondió que sí. Sin embargo, la propuesta de ir a “leer libretos” a la habitación del hombre la puso en alerta y decidió no presentarse, por lo que al coincidir al día siguiente en un acto de beneficencia, Weinstein tuvo una actitud agresiva que requirió la intervención del equipo de seguridad del lugar.