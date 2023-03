Paris Hilton no perdona a Pink por burlarse de su video sexual

Tampoco había que ser un genio para darse cuenta de que se había inspirado en la historia de Paris Hilton para una escena en la que una mujer rubia -ella, con una peluca puesta- se grababa con un hombre en la cama.

Paris Hilton pierde a su perrita Diamond Baby y contrata detective de mascotas (Instagram/Paris Hilton Pets)

La entonces heredera, que eventualmente se convertiría en una poderosa mujer de negocios, también vio el videoclip y reconoce que le dolió mucho que Pink la incluyera en aquel grupo de mujeres sin pararse a pensar en lo mucho que ya había sufrido.

"Todo el mundo estaba hablando del vídeo sexual de una adolescente que muy pronto aparecería en un programa de éxito. Esa misma chica había repetido una y otra vez que ella no quería que nadie viera la cinta, y la lección que se sacó de todo ello fue 'St*pid Girls'. Pink cantaba acerca de chicas con ambición y decía que eso era lo que quería ser. Pero decidió que yo no podía serlo también", lamentó Paris en su libro de memorias.



En su libro Paris reflexiona acerca del impacto que tuvo en su imagen pública la filtración de aquel vídeo presionada por su entonces novio Rick Salomon en teoría, la convirtió en un sex symbol, pero en la práctica ella tuvo que enfrentarse a un acoso sin precedentes. "Nadie me llamaba icono. La gente decía que era una zo***, una p***. Y no lo hacía de forma discreta".