Paris Hilton confiesa que abortó en la adolescencia

¿Por qué Paris Hilton decidió ser mamá a través de vientre subrogado?

“Simplemente me da tanto miedo, me hace pensar en Provo el hecho de estar en la consulta del médico. Las inyecciones, la in vitro... Cuando estaba en The Simple Life tuve que estar en una habitación en la cual una mujer daba a luz y también resultó traumático para mí, pero quiero tanto tener una familia que solo la parte física me aleja de ello. Me da pánico, tanto el parto como la muerte, son las dos cosas que más miedo me dan en el mundo”.