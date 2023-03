Daniel Elbittar interpreta el papel más difícil a sus más de 20 años de carrera

Interpreta a Gael Torrenegro en la telenovela 'El amor invencible'

“A lo largo de la historia lo veremos luchar y enfrentarse al monstruo de su padre por el amor de Leona. Es un personaje muy interesante porque tiene muchos matices y lo asumo con mucha responsabilidad. Llega a mi vida en el momento indicado, no fue antes ni después sino ahora que puedo desempeñarlo con la madurez y experiencia que he adquirido a lo largo de mi carrera.

Daniel Elbittar. (Cortesía)

Bajo la dirección de Eric Morales, Bonnie Cartas y Carlos Alcázar, Daniel Elbittar ha logrado hacer una valiosa mancuerna con sus compañeros de trabajo, los admira a todos, en especial a Angelique Boyer, quien le parece es una de las mejores actrices en la actualidad y la más humilde.

“México ya es mi casa, es el hogar donde han crecido mis hijos. Sí he dejado al resto de mi familia en Venezuela pero es uno de los precios que se deben pagar por realizar tus sueños y yo siempre tuve la meta clara de llegar a este país porque es el Hollywood de las telenovelas”, comentó el actor que en 2006 hizo su primera telenovela en México: Olvidarte jamás al lado de Mariana Torres.

Daniel Elbittar vuelve a su faceta como cantante

Las grabaciones de la telenovela concluirán en mayo próximo y, siendo fiel también a su faceta como cantante, el 22 de marzo estrenará una canción en colaboración con Carlos Baute. Se titula Y si me enamoro y la trabajaron durante la pandemia por el covid-19. Se trata de un pop urbano y romántico.

Daniel Elbittar. (Agencia México)

El actor creará series para su casa productora

Para un futuro próximo, Daniel Elbittar tiene otros proyectos que echar a andar como parte de su casa productora que abrió hace año y medio. “Hice el piloto de una serie que se llama ‘Ni tan raro’ con Alejandro Nones, Alejandro de La Madrid Alberto Estrella y Verónica Jaspeado y estoy en pláticas con plataformas para hacer otras series”.

“La historia es acerca de una pareja que, después de tres años juntos, él descubre que le empiezan a gustar los hombres y se transforma en todo un drama y a la vez en una comedia muy divertida. La producción también es una vocación, y lo hago para no depender de decisiones externas, para poder contar las historias y los personajes que me gustan. Se trata de tomar mis propias decisiones y me gustaría empezar por esa línea de trabajo”, concluyó el actor, actualmente casado con Sabrina Seara y papá de dos niños.