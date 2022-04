Daniel Elbittar… en su mejor momento, será papá y triunfa en televisión

"Estoy listo para ser papá por segunda vez", expresó con una voz totalmente emocionada Elbittar. El actor está convencido que la paternidad de Maximiliano, de cinco años, es "lo mejor que me ha sucedido en la vida; ahí descubrí lo que realmente significa qué es el amor".

Ahora, a la espera de su segundo niño, nos reveló que fue "muy buscado, muy esperado", esto debido a que "tuvimos un poco de problemas para que Sabrina quedara embarazada por segunda vez. Pero ya es un hecho, tiene seis meses". Afortunadamente, confirmó, "todo está fluyendo está fluyendo de manera positiva".

Daniel compartió que Seara está muy bien de salud y que él se está preparando muy bien. "Lo hago con mucho agradecimiento, con muchas ganas de recibir a este nuevo integrante de la familia; emocionadísimo de que Maximiliano ya va a tener su hermanito. De verdad que me siento mi contento".

Elbittar expresó que tanto él, Sabrina y Max están muy emocionados por la futura llegada del bebé; pero no es lo único por lo que se siente agradecido. El actor sigue creciendo y ahora forma parte de una de las producciones más exitosas de Televisa, La herencia, y mencionó cómo llegó a sus manos el rol de Pedro del Monte.

El actor disfruta de formar parte del elenco de la telenovela más vista en el país. (Alfonso Zapata)

"Llega después del 'triángulo' de La desalmada, junto a José Ron y Livia Brito; me contactó directamente el productor Roy Rojas, me habló del personaje y no lo pensé. Leí la historia y cuando vi la importancia del papel, lo acepté de inmediato. Es el personaje principal, que lleva toda la carga de maldad, es el villano", dijo Daniel.

Para este rol, Elbittar puso en práctica una fórmula que ya tiene probada, que es crearle un pasado muy humano, pero también otro oscuro, por lo que ideó situaciones para Pedro, paralelas a la historia, que "le trajeran esos sentimientos de maldad, envidia y rencor, que justifiquen por qué hace las cosas malas en la historia", comentó.