Exclusiva: Pausa en la relación de Andrea y Erik es parte de terapia en pareja

Erik comentó que lo que están buscando como pareja es un equilibrio, "la verdad es que somos afortunados, somos una hermosa familia, tenemos un par de hijas que tuvimos mucha suerte y la verdad es que nosotros también hemos hecho nuestro trabajo, y se vale querer todo en esta vida y nos lo merecemos, por eso vamos, pero crecer duele, es un proceso que no es fácil".

Una decisión necesaria

Rubín tuvo la confianza de revelar a Quién en que al poner en pausa la relación con Andrea, "estamos los dos convencidos de que es algo que tenemos que hacer, que es la mejor opción, entonces ya de entrada, ahorita estamos mucho mejor, todo cambió a ser algo muy positivo".

Ahora están en el momento de saber qué sigue: "Ya vendrán otros pasos que tenemos que dar, pero abiertos y con el corazón, haciendo las cosas desde el amor y creo que todo está bien", expresó Erik. "¿Qué pensaste cuando el terapeuta les dio este consejo, que era necesario?", le preguntó Quién y su respuesta fue la más honesta.

Es algo que nos recomendaron desde hace algunos años y que es difícil tomar esa decisión. Vas con otra persona, con otra terapeuta y no sugirieron lo mismo, entonces llega un momento en el cual… además si seguíamos teniendo la misma situación, entonces ya no te queda de otra, no te puedes hacer tonto, pero está bien, sabemos que es para algo positivo Erik Rubín, cantante

Nina y Mía apoyaron a Andrea y a Erik cuando decidieron separarse. (Instagram/Andrea Legarreta.)

El cantante agradeció a toda la gente que les tira "buena vibra" y aceptó también que todos aquellos que han insistido en hacer de esto algo oscuro, es porque no tienen algo mejor que ofrecer: "Cada quien da lo que tiene y quienes tiran mi***a es porque es lo único que tiene para dar y tenemos muy clara esa parte. 'Encontraron muchas cosas' y si eso los hace felices… que sean felices".

Lo más importante Mía y Nina

Legarreta y el integrante de Timbiriche lo tienen muy claro, lo más importante es el bienestar de sus hijas y ellas han sido sus grandes aliadas: "Están muy bien, desde que hablamos con ellas, hace algunos meses, son niñas muy inteligentes, ellas nos apoyaron en la decisión, están tranquilas, saben quiénes son sus papás y ven amor entre nosotros y si afuera quieren crear guerra, no lo permiten".

Para Erik Rubín lo más importantes son sus hijas. (Alfonso Manzano)

La mejor forma de llevar esta situación con las niñas es desde la honestidad, aseguró Erik: "Ellas lo viven directamente, no podemos mentirles, entonces, precisamente tenemos todo su apoyo". Antes de finalizar la entrevistas, Rubín dejó algo en claro: "Tengo la fortuna de ser quien quiero, no me he quedado con ganas de nada".

Con eso en mente, se sabe un hombre que "soy transparente y la verdad sí, estoy viviendo un momento de mi vida muy generoso, soy un ser sumamente afortunado, lleno de bendiciones, me encuentro en un gran momento y sé que todo esto va a terminar por redondearlo… la verdad muy bien, estoy tranquilo y en paz", finalizó.