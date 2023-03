¿Cómo dice? El hijo de Luis Miguel no debutó en televisión por esta razón

Así fue el día en que el hijo de Luis Miguel iba a debutar como actor

Sin embargo, Aracely Arámbula reveló que hubo un momento en el que su hijo menor, Daniel Gallego, estuvo a punto de debutar como actor.

“Una vez los llevé a La Patrona, y fue Daniel a grabar una escena conmigo. Pero sí les dije: ‘Lleven a otro niño por si no se logra con él’, y no, desde que llegó dijo: ‘No, no, no’”, contó.

Aracely contó el momento en que su hijo menor iba a debutar en TV (Twitter)

No obstante, la protagonista de telenovelas como Abrázame muy fuerte, Las vías del amor o Corazón Salvaje manifestó que sea cual sea la decisión de sus hijos en el futuro con respecto a sus vocaciones profesionales, siempre los apoyará.

“Nunca se les ha negado la oportunidad de hacer lo que ellos quieran hacer. Desde pequeños están interesados en otras cosas. Si quisieran, pues adelante”, expresó Aracely.