Lety Calderon y sus hijos reaccionan a la posible liberación de Juan Collado

¿Qué comentó su hijo Luciano?

“Estamos híper felices. Sí, claro yo les comenté y Luciano se puso a gritar de felicidad, a aplaudir, a brincar. Me decía ‘mamá, ¡qué felicidad!, le voy a perdonar su abandono, no importa porque es mi papá y lo quiero’, y yo, es que de eso se trata, de festejar esta gran noticia”, contó Lety sobre su hijo mayor en entrevista para el programa De Primera Mano.

Leticia Calderón con sus hijos Carlo y Luciano Collado. (Instagram/Leticia Calderón)

“Obviamente, Carlo está un poco más incrédulo, pero muy esperanzado de ya por fin ver a su papá, pero incrédulo porque durante todo este tiempo nos había llegado la noticia de que posiblemente salía, y no salía”.

Ante la pregunta sobre si la ausencia a la que se refiere Luciano es solo por este tiempo que el abogado ha estado en prisión, Calderón explicó:

“Yo supongo que sí, no sé qué pasa por la mente de mi hijo, finalmente, yo lo que me toca aparentemente es que él ha sufrido una gran ausencia, no sé si de estos cuatro o de toda la vida, no sé si tenga la esperanza de que Juan lo vea mucho más seguido, porque ha hablado con Luciano muy pocas veces, con Carlo más seguido, no diario, por supuesto”.