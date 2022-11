Además, Luciano aprovechó el momento para hacerle saber a su papá que no le guarda rencor por todo lo que sucedió en su vida. “Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros”.

Juan Collado con sus hijos, Luciano y Carlo. (Instagram)

Al preguntarle si tenía un mensaje para Yadhira Carrillo, actual esposa de Juan, Lety intervino y comentó: “No, no creo que sea algo que tenga que ver con ella, es cuestión, yo supongo, que del reclusorio o finalmente sería cosa del papá. Yo voy a verlo con el papá, con los abogados o con las autoridades y, si no, lo seguiremos esperando como nos hemos esperado todos estos años”.

Sobre si ha hablado con su ex esposo, Calderón confesó: “Sí hemos hablado y él me explica que en este momento yo no puedo pasar, que están restringidas un poco las visitas, y yo lo entiendo y lo respeto, hasta que se pueda obviamente”.