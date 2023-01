Theo James podría ser George Michael en biopic pero herederos lo rechazan

George Michael, el líder del dúo Wham! quien falleció a la edad de 53 años debido a una enfermedad cardíaca relacionada con un hígado graso y cuyo cuerpo fue encontrado en su mansión del norte de Londres el 25 de diciembre de 2016, provocó con su partida una enorme conmoción entre sus fans y dejó un hueco incomparable en la industria de la música.

La popularidad de George y su vida repleta de polémicas, incluido un escándalo por abordar a un policía de incógnito en un baño público para solicitar servicios sexuales, podrían garantizar un éxito de taquilla con una película basada en su vida, ya que tanto su obra como sus anécdotas personales ofrecen material suficiente para construir la fórmula clásica del salto a la fama y los excesos, seguido de un descenso a los infiernos y una eventual redención. Esa es la estructura de la película sobre Freddy Mercury, que fue un éxito de crítica y público y se llevó cuatro premios Oscar.

Herederos de George Michael rechazan biopic del cantante en el que Theo James actuaría (Getty Images)

Sin embargo, los encargados de controlar el legado de Georgios Panayiotou –nombre real de George Michael– no están dispuestos a que esto ocurra.

"En nombre de la familia de George y del grupo George Michael Entertainment, queremos dejar claro que no hay nada de cierto en esta historia. No sabemos nada de este proyecto y no lo apoyaremos de ninguna manera", aseguraron por medio de un comunicado que se dio a conocer este lunes.

La cuestión es que parece que su visto bueno no importa, ya que todo apunta a que la producción ya cuenta incluso con un protagonista: Theo James, el actor británico de 38 años, reconocidos por The White Lotus y Sanditon, quien ha expresado en el pasado su interés por interpretar al intérprete de canciones como Careless whisper, Freedom y Too funky, recalcando que ambos comparten raíces griegas.