Ex de Gael García aclara pelea con Natalie Portman por culpa del actor mexicano

Dolores Fonzi revela detalles del escándalo con Natalie Portman y su ex, Gael García Bernal

En una reciente entrevista realizada en un programa de televisión, Dolores Fonzi aclaró y dio detalles extra sobre la situación que vivió en 2006 y que involucró a su entonces “amigo”, Gael García Bernal, quien actualmente tiene 44 años, y la novia en turno de éste (y futura ganadora del Oscar), Natalie Portman, reconociendo que la situación fue exagerada por los medios de comunicación que dieron seguimiento a cada movimiento de los involucrados en aquel momento y explicó cómo le afectó vivir aquella situación.

“Los medios argentinos son muy particulares y muy escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y yo... me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, es Natalie Portman, de Star Wars. Fue más escandaloso todo lo que se armó alrededor de ella”, recordó Dolres en el programa Los Mammones, antes de asegurar que ella no fue la causante del rompimiento entre Gael y Natalie.

“Al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada”, enfatizó la actriz.

Ante el señalamiento del entrevistador que dijo que “Los hombres son los que rompen”, aludiendo a que habría sido Gael García quien terminó su noviazgo con Natalie Portman, la actriz argentina estuvo de acuerdo.

En Youtube puede verse un video grabado a las afueras de un restaurante en Buenos Aires, en esos días, en el que un grupo de paparazzi rodea y acosa a Natalie Portman, quien salió del lugar con la cabeza cubierta por una chamarra y, ante la agresividad, atacó a una fotógrafa, golpeando su cámara y ocasionando un gran escándalo por aquella época.

Sin embargo, Dolores aseguró que las cosas no fueron tan graves como nos gustaría pensar y dejó ver que la situación afectó su tranquilidad.

“Todo muy sacado (de contexto). Todo muy arriba, nos perseguían autos. Tres autos sin luces. Era el tiempo de los secuestros exprés. Salía de terapia y estaban tres autos esperándome, que me seguían por la ciudad. Fue horrible, fue horrible de verdad. Ahora no pasa, porque no hay más presupuesto y ya no viene Natalie Portman. Ya no pasan esas cosas, pero fue intenso”, recordó Dolores Fonzi, de 44 años, con sentido del humor.

Según publica El Universal , para entonces, Gael y Natalie tenían un noviazgo de tres años y, después de estos sucesos, viajaron al sur de Argentina para reconciliarse aunque un tiempo después terminaron su relación. Fue hasta 2009 cuando la estrella de Y tu mamá también y Dolores Fonzi confirmaron que eran pareja y que más tarde se convirtieron en papás de una niña y un niño.

Gael y Natalie fueron captados en Berlín en febrero de 2007 (Sipa France/The Grosby Group)

La serie de Gael García que replica el supuesto triángulo amoroso con Dolores Fonzi y Natalie Portman

Usuarios de redes sociales han notado la "gran similitud" (o coincidencia) que existe entre el supuesto desencuentro entre Natalie Portman y Dolores Fonzi con una miniserie en la que actúa Gael García, llamada Station Eleven, en la que su personaje engaña a su novia con una mujer con la que más tarde tiene un hijo y, cuando la novia lo descubre, le arma un escándalo. Parecería entonces que, una vez más, la realidad habría superado (y en este caso se habría adelantado) a la realidad.