“Nos divertimos como enanos”; Ana Claudia Talancón vuelve con 'Soy tu fan'

¿Qué pasó con Charly, el personaje de Ana Claudia Talancón en Soy tu fan?

Ana Claudia aseguró que no le costó ningún trabajo retomar su personaje, pues se acordó de lo delicioso que se siente ser Charly, de las enseñanzas que le dejó y de cómo le permitió verla en muchísimas mujeres en las que ha podido ver reflejada su creación.

“A Charly la tengo en los huesos, corre por mis venas. Me ha enseñado muchísimas cosas. Yo soy mucho más tranquila y alivianada, y Charly tiene a veces este mal humor y no se deja, y me ha dado fuerza a través de los años definitivamente.

“Estuve viendo Charlys en México y en muchos lugares en el mundo, porque la serie tuvo un éxito impresionante no nada más en México. En cualquier lugar, ver a una chica con una bicicleta y que me dijera ‘¡Soy tu fan!’ me hacía reconocer en tanta gente a Charly y esto me daba amor y me llenaba de una forma maravillosa”, afirmó la actriz.