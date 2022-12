Mariah Carey miente sobre origen de 'All I want for Christmas is you', aseguran

“Pero ¿por qué no lo había contado antes, durante los 12 ó 13 ó 15 años previos? Así que se le fue ocurriendo sobre la marcha", añadió el productor de la canción que volvió a colocarse en el número uno de la lista de popularidad de Billboard este año.

Por si poner en duda la historia de cómo Mariah Carey compuso su exitosa canción navideña no fuera suficiente, Afanasieff aseguró que la diva de la música y ex esposa de Tommy Mottola, no toca ningún instrumento y no conoce la teoría más básica de la música.

Aseguran que Mariah Carey miente sobre el origen de All I want for Christmas is you (Jamie McCarthy/Getty Images)

De ser cierta esta versión, habría resultado imposible que la cantante neoyorkina de 52 años compusiera la pegajosa melodía aunque la tuviera realmente en la cabeza. Por no mencionar que además también habría tenido que inventar la romántica letra, según lo dicho por su ex productor.

"Afirmar que escribió una canción muy complicada con estructura de acordes, tocando con un solo dedo en un teclado Casio, cuando era pequeña, es un cuento chino", concluyó Afanasieff.

Aseguran que Mariah Carey miente sobre el origen de All I want for Christmas is you (Jon Kopaloff/Getty Images,)

Lanzada originalmente en 1994 como parte de su cuarto álbum de estudio, Merry Christmas, la canción All I want for Christmas is you de Mariah Carey se convirtió en la que es considerada como la única adición moderna al repertorio clásico de las canciones de Navidad de Estados Unidos. En diciembre de 2019 alcanzó el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard y, desde entonces, ha encabezado dicho chart por cuatro años consecutivos en la época decembrina.