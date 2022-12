Issabela Camil ofendida porque Sergio Mayer no se tatuó su nombre

Sergio Mayer tiene tatuados el nombre de sus tres hijos

A través de un TikTok del perfil @lecciones_de_vida, la actriz platicó que Sergio Mayer llegó en alguna ocasión para presumirle sus tatuajes.

Sergio Mayer e Issabela Camil (Instagram/sergiomayer)

“Llegó con los nombres de todos sus hijos, muy orgulloso, y me enseñó. Entonces, le pregunté por qué no se había tatuado el mío, a lo que me respondió que nunca lo haría”, contó la hermana de Jaime Camil al asegurar que al principio le molestó.

“Y me dice: ‘yo nunca me tatuaría el nombre de una mujer, y yo así de… pero yo no soy una mujer, soy la madre de tus hijas, y me dice ‘mis hijos son mis hijos, y hoy por hoy te amo, pero no sé qué va a pasar’”, recordó.