Sergio Mayer responde por qué Issabela Camil se casó con él y no con Luis Miguel

La pregunta que Sergio Mayer le hizo a Issabela sobre la mamá de Luis Miguel

Contrario a lo que pudiera pensarse, dijo que no le incomoda que en su casa se pongan canciones de Luis Miguel e hizo referencia a Luis Fernanda, su compañera en Garibaldi con la que estuvo casado y hoy los une de nueva cuenta el trabajo, situación que Issabela Camil no ha cuestionado.

Sergio Mayer y Luisa Fernanda. (Especial)

“Nunca, si ella no me platica a mí algo, yo no se lo pregunto ni me interesa. El otro día le dije: ‘¿Dónde está la mamá (de Luis Miguel)? y no me dijo nada”, comentó Mayer.

Sergio Mayer e Issabela Camil (Instagram/Sergio Mayer)

Lo que sí admitió es que últimamente enfrenta problemas en su matrimonio debido al reality que están grabando y con el que Issabela Camil no está de acuerdo. "Es muy reservada. No la he convencido, cada que sabe que hay llamado, hay pleito, lo tengo que admitir. Tengo cámaras en la recámara”.