Ale Capetillo presume romántico viaje a París con su novio

“Les dije que iba a hacer un viaje pronto y me van a acompañar a ese viaje a París, me voy a París, a las 5 de la mañana nos vamos. Voy a hacer mi maleta y les voy a enseñar que me voy a llevar y todo”, explicó Ale Capetillo al tiempo de mencionar que buscaría que sus outfits le funcionaran tanto para una comida como en una cena romántica.

Fue ahí que sus seguidores comenzaron a sospechar que la modelo no viajaría sola a la llamada Ciudad del Amor. Ya en París, mostró que visitó una tienda que le recomendó su mamá y después relató que intentaba comunicarse en inglés con la gente, pero sin un buen resultado.

“Me está costando un poco comunicarme, pero todo va bien. Le hablé a mi mamá y me dijo que me fuera a la Ópera, porque quiere que vaya a ver una tienda de ballet, una tienda que tiene los aparadores muy bonitos, entonces me voy a ir allá”, comentó.

Ale Capetillo y su novio libanés. (Instagram/alecapetilloga)

Luego de contar que en París ya no es obligatorio usar cubrebocas en el transporte público, mientras que en Madrid sí, donde actualmente radica, compartió unas imágenes en su feed de Instagram y en una de ellas aparece con su novio libanés, del que ha dicho está muy enamorada.