Mamá de Salma Hayek la defiende de polémica de Balenciaga

Sin embargo, la que sí salió en defensa de la actriz fue Diana Jiménez Medina quien, al escuchar las preguntas con respecto a este controversial tema, dijo: "¿Mi hija qué tiene que ver con eso?, yo pienso que como Salmita nunca ha dado nada qué decir, se agarran de ese incidente, de ese error de ese empleado para involucrarla a ella.

"Pero no es más que mala vibra y mala intención de la gente y son cosas que yo ni siquiera las quiero ver, no vale la pena, mi hija está encima de cualquier habladuría, porque no son más que habladurías", agregó Jiménez.

La mamá de la protagonista de la película Frida, recalcó las virtudes de Hayek. "Agradezco la oportunidad de decirle al mundo que Salma no merece que la critiquen porque tiene muchas cosas que enseñarnos, como ser humano su desarrollo ha sido grande, y no es porque sea mi hija, pero quiero que alguien me diga que no es cierto".

Aprovechó para advertir que la actriz cuenta con una protección especial: "Todos los que tratan de mancharla pues se les regresa, porque es la ley de la vida. Así que tranquila, que todos sepan que mi hija es grande por ella misma".