Andrea Legarreta reacciona a halagos de Ingrid Coronado

"Me dijeron: 'Bienvenida, ¿qué quieres hacer?'. Mario San Román que lo quiero y lo adoro, siempre fue como mi padrino. Y le dije: 'Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, le quiero competir' y me dijo 'Va, vamos a hacer Venga la Alegría'", reveló la ahora escritora.

Tras el impacto de dichas declaraciones, Andrea fue cuestionada para conocer su postura al respecto. "Alguna vez Ingrid me lo compartió y me conmovió mucho, al final es lo que tú buscas cuando haces tu trabajo y tratas de hacerlo lo mejor posible, con errores, equivocaciones y demás, sabiendo que somos humanos".

Legarreta explicó que su meta es "tener un buen resultado en alguien más y de pronto te encuentras gente del público que te dice 'me acompañaste en esta pérdida, me hiciste reír, mi papá te quiera mucho, te recuerdo por…', pero que una compañera como Ingrid lo diga, a veces no es fácil".

Andrea recalcó lo significativo que fue para ella conocer estas declaraciones por la propia Coronado. "En este medio decirle a alguien, chulearla en su trabajo, el físico, la ropa, su talento, lo que sea, no lo ves tan fácil. Sí me parece un acto muy hermoso, muy humilde de su parte".