Tras ganar caso por difamación, Andrea Legarreta prepara nueva demanda

A pesar de ser reservada con respecto al destinatario del proceso legal que en breve dará inicio, la conductora del programa matutino Hoy manifestó durante un encuentro con la prensa que no descansará hasta lograr su objetivo de no ser difamada o vulnerada.

“Todavía no es tiempo, pero, pase lo que pase y sea a quien sea, no voy a permitirlo más, y ¿sabes qué?, no lo hago como de venganza, lo hago por justicia, lo hago porque al final uno tiene que ver como ser humano que tiene derechos, como mujer tienes derechos”, aseguró Andrea.