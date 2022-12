El mensaje de doña Cuquita a un año de la muerte de Vicente Fernández

Le reza a Vicente Fernández todos los días a las 5 de la tarde

"Ni ausente lo siento, todo el día le tengo música, desde la mañana hasta en la noche hay música", aseguró la mamá de El Potrillo que presume de haber sido una mujer tranquila durante su juventud y reveló lo que hace todos los días a las 17:00 horas.

Vicente Fernández y Doña Cuquita. (Instagram/Vicente Fernández)

"Es rezarle un rosario diario (a Vicente) aquí a las 5 de la tarde. Todo el año y toda la vida se lo voy a rezar. Me acuerdo que más o menos a las 5 de la tarde lo sepulté, entonces me parece que sí tiene un significado que a las 5 de la tarde yo venga a rezarle aquí a él".

Doña Cuquita finamente mencionó que siempre busca la manera de recordar a Chente: "Tomarme una cerveza con él era lo único que hacía, sólo una porque me emborrachaba. Yo no tomo tequila, no tomo nada de alcohol, entonces una cerveza chiquita me la tomaba con él y (me decía): 'tomate otra', (le respondía) 'no porque me emborracho'".