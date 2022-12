Nick Carter regresa a los escenarios tras ser acusado de violación

The Post también dijo que los documentos judiciales afirman que el cantante, entonces de 23 años, sabía la edad de la chica y le dio alcohol. Agregó que la demanda también afirma que Nick agredió sexualmente a una mujer identificada como Doe 3 en una fiesta en una casa en Key West, Florida.

Nick Carter dejó su faceta como solista para regresar con los Backstreet Boys. (Getty Images)

Este viernes el abogado de Nick Carter criticó las denuncias de violación contra el cantante como totalmente falsas. El abogado Michael Holtz le comentó a la columna Page Six del New York Post en un comunicado sobre las acusaciones de Shay: “Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal sino que también es completamente falsa. Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo”.

El defensor de Carter agregó: “Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista; no hay nada en absoluto en este reclamo, que no tenemos dudas de que los tribunales se darán cuenta rápidamente'.

Una conferencia de prensa transmitida en vivo por Facebook realizada por Shay el jueves pasado, se le pudo ver entre lágrimas alegar que Carter la violó en un autobús de gira de Backstreet Boys cuando era virgen, después de haber esperado un autógrafo.

El equipo de Nick Carter envió un comunicado para dar a conocer la postura del cantante. (Alberto E. Rodriguez/©Getty Images 462516730)

También se dice que Shay, quien sufre de autismo y parálisis cerebral, afirma que contrajo una infección de transmisión sexual después del incidente y busca una compensación monetaria. En 2017, Melissa Schuman, ex integrante del grupo de chicas 'Dream' de la década de 1990, afirmó que Carter la agredió sexualmente cuando ella era virgen a los 18 años y él tenía 22, lo que Nick, quien no fue acusado penalmente, negó.