Se une a protesta por políticas de Elon Musk, Elton John se retira de Twitter

"Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la información errónea se usa ahora para dividir nuestro mundo. Decidí no usar más Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control", escribió el cantante en su último tuit.

Twitter dejó de tomar medidas contra las cuentas que difunden información errónea sobre COVID-19 el mes pasado, pero Elon dijo que espera que el ícono de la música regrese a la plataforma. El hombre más rico del mundo, quien compró Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre pasado respondió a Elton John.

"Me encanta tu música. Espero que vuelvas. ¿Hay alguna información errónea en particular que te preocupe?", posteó Musk. Elton John, de 75 años, se une a una gran cantidad de famosos que abandonaron Twitter desde que Elon es dueño de la plataforma. El cantante se une a Jim Carrey, Whoopi Goldberg y Gigi Hadid.

En el anuncio de Gigi, la supermodelo sugirió que el sitio se había convertido en un pozo negro de odio e intolerancia, bajo el control de Musk. Mientras tanto, Elton John prometió apoyar a sus hijos si deciden seguirlo en el negocio de la música.