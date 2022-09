Joe Biden rinde homenaje a Elton John en su Farewell Yellow Brick Road

Sir Elton John interpretó en el concierto en la Casa Blanca una selección de sus éxitos como Your Song, Tiny Dancer, Rocketman, Don't Let the Sun Go Down On Me, Crockidile Rock y I'm Still Standing.

Entre los asistentes al concierto, además del presidente y su esposa, estuvieron presentes personalidades como el esposo de John, David Furnish, Laura Bush, Billie Jean King, Ruby Bridges, la embajadora del Reino en Estados Unidos Karen Pierce, Malala Yousafsai, premio Nobel de la Paz, y funcionarios de alto nivel del gobierno.

La Casa Blanca se puso 'a los pies' de sir Elton John. (Alex Wong/©Getty Images 426777993)