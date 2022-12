La espectacular fiesta con la que Alejandro Fernández celebró a sus gemelas

El mensaje de 'El Potrillo a sus hijas Camila y América

Mario Cuevas La Garra y Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, fueron algunos de los grandes invitados a la celebración que destacó por el fastuoso decorado de globos plateados en el techo y una exquisita mesa de dulces y botanas.

Fernanda Castro con Camila Fernández. (Instagram/fernandacastromusica)

“Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y ustedes dos no podrían ser más prueba de ello. Gracias por la doble magia de mi vida. No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas y chingonas que son. ¡Las amo con todo mi corazón!”, escribió Alejandro Fernández a las gemelas en su cumpleaños.

En tanto, su mamá América Guinart, les dedicó también unas palabras de amor al recordar el día en que nacieron: “Esta mañana recordaba cómo hace 25 años mi día comenzó como una pesadilla. Yo con preclamsia, la cesárea se tenía que adelantar. Corría peligro la vida de las tres. A la 1:55 pm nació Camila y a la 1:56 pm América. Aunque estaban muy delicadas mi día terminó feliz por estar vivas las tres”, destacó.

“Desde ese día disfruto de estos seres mágicos y maravillosos que Dios me regaló como hijas. Todo es una aventura juntas, siempre llenas de amor. ¡Que Dios les dé muchos años de feliz vida y nos deje celebrar muchos más juntas! ¡Feliz cumpleaños! Las amo.