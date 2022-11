¡Por fin! Alex Fernández se casa por la iglesia con Alexia Hernández

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Después de posponer su boda por la iglesia a causa de la pandemia por el covid-19 y luego por la muerte de Vicente Fernández, su nieto, Alex Fernández por fin se casó con Alexia Hernández.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo la noche de este viernes 11 de noviembre en la parroquia de San Juan Macías en Zapopan, Jalisco oficiada por el padre Juan Pedro Oriol y el Obispo Marcelino Hernández, quien confirmó de niño a Alex.