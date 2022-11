FOTOS: Demi Lovato presume cuerpazo en una makeup-free selfie

Aunque su crop top con la palabra "Sublime" también podría servir como un mensaje oculto. La cantante de Dancing With the Devil, que se está recuperando de un trastorno alimentario, compartió el año pasado que "accidentalmente" perdió peso después de dejar de seguir la "cultura de la dieta".

En Instagram escribió que su nueva figura la logró "accidentalmente" y mostró unos pantalones que le quedaban demasiado grandes alrededor de la cintura. "Ya no cuento calorías, ya no hago demasiado ejercicio, no restrinjo ni purgo, y especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta… y de hecho he perdido peso".

Para seguir con su positivo post de aquel momento explicó que "esta es una experiencia diferente, pero me siento llena, no de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica, paz, serenidad, alegría y amor". Los fans inundaron los comentarios con elogios, lo que llevó a Demi a decirles que se detuvieran porque era "dañino".

"No sé quién necesita escuchar esto, pero felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento, con respecto a hablar con alguien que se está recuperando de un trastorno alimentario", escribió Lovato, de 30 años, en aquel instante. "Si no conoce la historia de alguien con la comida, no comente sobre su cuerpo", continuó.