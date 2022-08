Demi Lovato se retracta y vuelve a utilizar pronombres femeninos

Ahora la cantante anunció que vuelve a identificarse con el pronombre "ella" -"she/her" en inglés- porque a lo largo de los últimos meses se ha sentido mucho más conectada con su energía femenina. La artista se ha dado cuenta de que le cuesta encajar en una casilla concreta, incluso en la no binaria, porque es demasiado "fluida". Sin embargo, también dejó claro que no tomó a la ligera la decisión de pedir al resto del mundo que cambiara la forma de referirse a su persona porque en aquel momento era lo correcto.

Demi Lovato (GettyImages-1388070889)

"El año pasado sobre todo, mi energía estaba equilibrada, mi energía masculina y femenina, así que cuando me enfrentaba a la elección de entrar en un cuarto de baño u otro, el de mujeres o el de hombres, no sentía que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. Ni como un hombre. Solo me sentía como un humano", ha añadido.