Demi Lovato revela los motivos que tenía para consumir sustancias ilícitas

La cantante no quería dejar las drogas

Lovato explicó que tardó tanto en dejar por completo el alcohol y las drogas porque no tenía realmente el deseo de alejarse de ellos.

Demi Lovato. (Leon Bennett/Getty Images)

"Tenía gente a mi alrededor que quería que estuviera sobria", afirmó la cantante de 29 años. "Creo que yo no lo quería. Y ahora, he tomado todas esas decisiones por mi cuenta y me he dado cuenta de que nada de eso funciona para mí".

A pesar de su sobredosis casi mortal en 2018, que le provocó tres derrames cerebrales y un ataque al corazón, Lovato mantuvo un estilo de vida "sobrio californiano" y todavía bebía alcohol y fumaba hierba con moderación.

Sin embargo, en diciembre de 2021, la estrella del pop anunció que ya no quería continuar con ese estilo de vida.

Para celebrar su nueva andadura, Lovato ha lanzado su más reciente álbum, Holy Fvck, que ha hecho completamente sobria.

"Después de pasar por más cosas el año pasado, volví a salir del tratamiento y me di cuenta que quiero hacer esto por mí misma y quiero hacer el mejor álbum posible, algo que realmente represente quién soy", dijo Lovato a Jimmy Fallon en The Tonight Show en el pasado mes de junio.