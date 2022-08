Demi Lovato lanza fuerte acusación en contra de su ex, Wilmer Valderrama

Y no estaban mintiendo, porque poco después se reunieron para celebrar juntos y como amigos el cumpleaños número 25 de la artista. Además, se sabe que Wilmer no solo acudió al hospital donde ella estaba ingresada sino que la visitó durante su estancia en un centro de rehabilitación.

Demi Lovato (GettyImages-1388070889)

Desde entonces su situación ha cambiado mucho: él se comprometió y le dio la bienvenida a su primera hija, y ella aprovechó el tiempo para explorar su sexualidad y su identidad de género, que se ha dado cuenta que es mucho más fluida de lo que creía, mientras disfruta de la soltería.

La relación que mantienen ahora es nula y la propia Demi Lovato reveló por qué. “Antes tenía una mentalidad muy diferente, pensaba que si había vivido una experiencia negativa con alguien necesitaba arreglar las cosas o que nos reconciliamos de alguna manera”, comentó a Jameela Jamil en su programa I weight.

Por fin ha salido a la luz el romance de Demi Lovato y Wilmer Valderrama. (Especial)

“Lo importante del tema es que en realidad no soy amiga de ninguno de mis exs a día de hoy porque me he dado cuenta de que eso tampoco era sano para mí” explicó tajante Demi Lovato. “Ahora he aprendido a dejar ir a la gente por completo, ya sabes, esa es otra cosa que he aprendido a hacer en relación a cortar las relaciones con personas tóxicas. Y si es un ex, es por alguna razón”, añadió.