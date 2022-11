Minnie West sale del hospital psiquiátrico: “Sigo igual de deprimida”

¿Cuánto tiempo permaneció internada Minnie West?

Decía que algunas de las personas que ama habían ido a dejarla al centro de rehabilitación en donde estaría internada por los próximos 30 días. Hoy, ha transcurrido el tiempo y se cumplió el periodo de su estancia, por lo que Minnie West fue dada de alta y así lo comunicó a través de su perfil oficial.

Minnie West permaneció 30 días en un hospital psiquiátrico. (Instagram/minniewest)

“Hoy salgo de un lugar que me enseñó muchas herramientas para seguir adelante. Sé que mucha gente me preguntará: ‘como te fue?’, ‘¿te sirvió?’, con la expectativa de que un capullo se convierta en mariposa”, escribió en su post junto a una serie de 10 imágenes.

“Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que, eventualmente, siguiendo con terapias, me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma”, añadió para luego enfatizar “I’m doing the hard work” (Estoy haciendo el trabajo duro).

Superar un dolor, dijo, no se logra en 30 días y explicó que se trata de “un proceso” que, en su caso, no sabe cuánto tiempo tardará, “pero lo que sí sé es que por mi mama voy a hacer todo lo que está en mis manos para poder volver a tener momentos felices y volver a ser yo”.