Minnie West recuerda a Amparín Serrano en el que habría sido su cumpleaños 57

“El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado ‘simbiosis’, como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive, la otra vive pensando que no puede vivir porque se murió la mitad de ella”, explicó en una publicación en su cuenta de Instagram la actriz de 29 años.

Minnie West compartió la portada de Quién dedicada a Amparín Serrano (Instagram/Minnie West)

Sin embargo, hace unos días, ella misma confirmó que lo hecho hasta el momento no había sido suficiente, por lo que había tomado la decisión de internarse en una clínica psiquiátrica, pues estaba muy al pendiente de su salud mental.

“Hoy, algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”, escribió Minnie West el pasado 18 de octubre.

Minnie West, hija de Amparín Serrano, despide a su mamá con creativdad (Instagram/Minnie West)

Este día, todo parecería indicar que la actriz y modelo ya habría abandonado el lugar o que se trata de un centro con mínimas restricciones con respecto al uso del celular y redes sociales, pues sus más recientes publicaciones las hizo este fin de semana y este mismo lunes.