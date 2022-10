Minnie West, hija de Amparín Serrano, es internada en hospital psiquiátrico

¿Cuántos días permanecerá internada Minnie West?

“Hoy, algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”, escribió Minnie West.

Junto a dos fotografías en las que se le ve previo a su ingreso al centro de rehabilitación emocional, en una de ellas abrazada a su pareja, Nacho Peregrín, añadió: “Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda. Yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola”.

Dijo que internarse es su último recurso para lograr salir adelante del bache en el que se encuentra. “La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”.

Minnie West se internará por 30 días para sanar su estabilidad emocional y mental. (Instagram/minniewest)

Famosos como Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, Ana Bárbara, Angelique Boyer, Isabel Lascurain y Mane de la Parra, entre otros, le mostraron su total apoyo ante esta decisión. En su post le dejaron diversos mensajes resaltando su valentía y amor propio para lograr sanar en este proceso de duelo.