La razón por la que Aaron Carter no quería que se publicaran sus memorias

Aaron Carter , quien falleció el pasado 5 de noviembre a los 34 años, estaba trabajando en un libro sobre su vida, pero se dice que estuvo en contra de la idea de publicarlo.

Esto ocurre a tan sólo unos días de que la editorial Ballast Books confirmará que lanzarán a la venta Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, el próximo martes.