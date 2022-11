Prometida de Aaron Carter rompe el silencio tras la muerte del cantante

Así fue la relación tóxica de Aaron Carter y su prometida Melanie Martin

Aaron Carter y Melanie Martin tenían una relación turbulenta e intermitente. Hicieron público su romance en enero de 2020, y en abril de ese año anunciaron que esperaban un bebé, pero dos meses después revelaron que la también modelo había tenido un aborto espontáneo, debido a condiciones de estrés.

La pareja se comprometió en junio y casi un año después, revelaron que Melanie estaba embarazada nuevamente, pero se separaron solo una semana después del nacimiento de su hijo Prince en noviembre de 2021.

Melanie Martin y Aaron Carter hicieron pública su relación en 2020 (Arlene Richie/Shutterstock/Arlene Richie/Shutterstock)

Se reconciliaron una semana después antes de separarse nuevamente en febrero de 2022, antes de continuar con su ciclo de relación intermitente.

En septiembre, Aaron Carter reveló que estaba realizando un programa de rehabilitación ambulatorio de un mes, después de perder la custodia de Prince.

“No he tenido recaídas ni nada por el estilo, es solo que los factores desencadenantes son importantes en este momento para mí (y) quiero recuperar a mi hijo", dijo en su momento el hermano de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys.

“La razón principal por la que me inscribí en el programa ambulatorio Lionrock Recovery es para dejar la hierba. Hago terapia de grupo, clases para padres, clases de violencia doméstica, me certifiqué en RCP, solo muchas cosas diferentes. Ser padre es nuevo, pero en realidad se ha vuelto muy divertido y emocionante y me ha dado un nuevo capítulo de mi vida. Ha sido increíble”, concluyó el cantante en su momento.