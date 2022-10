La honesta respuesta de Adele acerca de incursionar en Broadway

Adele se llevó a casa el Premio Emmy Especial de Variedad Sobresaliente por su especial de CBS Adele One Night Only en los Creative Arts Emmy Awards.

Y aunque la cantante admite que está muy feliz de conformarse con un estado EGO (Emmy, Grammy, Oscar) ya que nunca le ha interesado y es demasiado "vaga" para hacer dos espectáculos por día, aunque hay un papel que le gustaría interpretar que es el de Rose en la obra Gyspy.

Adele les dijo a sus fans en un evento de lanzamiento de su nuevo video musical I Drink Wine: "Vi (Gypsy) en Londres y me encantó el papel de la mamá. Tiene una canción (Rose's Turn) en la que dice, '¡Quería hacer todo esto!', está celosa de su hija y atrapada por eso. En un momento, ella era sólo una b***h a la que podía clavar".

La intérprete de éxitos como Hello bromeó diciendo que podría trasladar su residencia a Nueva York. "No creo que haya visto suficiente (teatro musical) como adulta para saber si me gustaría hacerlo. Me preguntaba, '¿simplemente muevo el espectáculo de Las Vegas a Broadway y gano el Tony?'".