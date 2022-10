Manolo Caro, en su mejor momento y con ganas de ser papá

Sí, con esta renovada madurez, Manolo asegura: "Tengo que entender si quiero ser papá o no, y en qué configuración lo voy a hacer. Siendo una persona homosexual, sabiendo que, de principio, la fórmula básica de la paternidad no se me va a dar, si lo hago, me tengo que cuestionar qué manera será la idónea".

Ahora a Caro le toca hacer esta importante introspección para saber cómo y cuándo empezará a buscar la forma de ser papá: "Me siento listo, pero también sé que es un momento en mi carrera en el que tengo que priorizar y darme cuenta qué es lo conveniente, me encantaría pensar que pronto seré papá".

Manolo Caro vive una etapa plena, de mayor madurez. (Cosrtesía)

Mientras toma ese importante paso, de lo que Manolo sí está más que convencido es de que "el esquema y la forma es algo que mantendré muy privado porque me interesa que mi vida personal se mantenga en esa línea. Sí te puedo decir que se me han abierto los ojos en muchos temas", en gran parte gracias a la serie que recientemente estrenó.

'Sagrada familia', su proyecto más personal

Fue justamente este thriller español el que gestó un cambio fundamental en la forma de pensar de Caro, aunque reafirma que desde siempre "el arte que hago y las historias que cuento las hago para cuestionarme y para ser mejor ser humano, esa es mi meta y mi día a día, con cada proyecto que presento".

En Sagrada familia, Manolo se dio permiso de mostrar "un lado personal, muy mío, te puedo decir que me siento con muchas respuestas que tenía cuando empecé a gestar la serie". Y lo convirtió en el cierre de su propia trilogía, que empezó con La casa de las flores, siguió con Alguien tiene que morir y que, ahora, culmina.

Esto no significa que lo familiar vaya a salir del radar de Caro: "Todavía hay una parte de ese núcleo que me gustaría explorar, me gustaría hacerlo en mi país, regresar a trabajar en México, llevo varios años viviendo en España, creo que seguiré por acá, pero me gustaría volver para contar una última parte que tengo en mente".