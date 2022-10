¿Travis Scott le fue infiel a Kyle Jenner? El rapero aclara los rumores

¿Qué dice Rojean Kar sobre la supuesta relación que sostiene con Travis Scott?

"Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todo el mundo te ha visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo. Vamos, señor", mencionó la modelo en tono retador.

La mujer dio más detalles de los encuentros que supuestamente habría tenido con Travis Scott este año.

La supuesta amante de Travis Scott asegura que todos saben de sus infidelidades (Getty Images)

"Este día de San Valentín te vi. Salí corriendo por la puerta y tenías a todas las chicas que conozco gritándome cosas como 'Travis pregunta por ti, vuelve'. ¿Estamos fingiendo que eso no sucedió también? Vamos. Engañas a esa perra todas las noches. Toda la maldita ciudad lo ve", añadió Rojean Kar.