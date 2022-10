Así celebró Dulce María tres años de casada

¿Quiénes asistieron a la boda de Dulce María hace tres años?

“Hoy, hace tres años que fue nuestra boda civil. Tres años en los que cada día te amo más, me levanto cada mañana pensando en lo increíble que eres, y la luz que nos das a todos los que te rodeamos. Tres años en los que he admirado tu actuar, tus decisiones, tu pensamiento, tu calidad de ser humano, me siento orgulloso de caminar contigo esta vida”, escribió su esposo, papá de su hija María Paula.

Dulce María y Paco Álvarez. (Instagram/dulcemaria)

“También festejamos que en estos 3 años, nos encontró un alma igual de hermosa que tú, con tu luz, con tu gracia, con tu inteligencia. Gracias por estos 3 años de entrega total, de amor, de abrazos cuando los necesito, de palabras justas cuando son necesarias. Te amo mucho más @dulcemaria y estoy más enamorado de ti que nunca”, finalizó.

Hasta el momento, Anahí ha sido la única ex integrante de RBD que comentó la publicación de Dulce María y lo hizo con un: “¡Feliz aniversario!”, seguido de varios emojis de corazones rojos.

Cabe recordar que casi un mes después de la ceremonia por la vía civil, Dulce María y Paco celebraron su ceremonia religiosa el 9 de noviembre en el Lago de Tequesquitengo.

Al festejo asistieron algunas de sus amigas más cercanas como Zoraida Gómez y Fernanda ‘Fuzz’ Malo, además del productor de Rebelde, Pedro Damián.