Christian Chávez aclara si Dulce y Poncho fueron invitados a la boda de Maite

“¿Qué te puedo decir?, es súper especial, yo lloré, en todo, fue algo muy especial el poder estar juntos celebrando la boda de Maite, sobre todo en un lugar donde habíamos grabado las primeras escenas de Rebelde hace ya 21 años, entonces fue súper bonito poder estar juntos, poder cantar y ver a alguien que… ¡imagínate, somos hermanos!”, declaró.

RBD (Bryan Bedder/Getty Images)

Finalmente, Christian Chávez habló de la posibilidad de que la gira de RBD se lleve a cabo próximamente.

“Ojalá, ¿no?, pero no, ahorita no hay planes por ahí, te digo que cuando me preguntan a mí de ¿cuándo se va a hacer la gira?, digo ‘ya, está como la carabina de Ambrosio’. De querer, yo puedo querer muchas cosas, pero a ver ¿quién creía que iba a pasar esto del covid hace dos años?”.