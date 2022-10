Tom Cruise en peligro y no en una película; recibe amenazas de muerte

De acuerdo con reportes, el ex empleado de producción inició una disputa legal contra Tom Cruise, Christopher McQuarrie y los estudios Paramount, después de haber sido contratado para buscar locaciones para filmar distintas acrobacias, lo que incluía una importante escena de accidente de un tren, aunque al final, sus planes nunca se implementaron en las películas.

Desde entonces el ex empleado ha hecho afirmaciones sobre los controvertidos vínculos entre los oligarcas rusos que financian las películas de Tom e, incluso, ha sugerido que el FBI está investigando a Paramount por el rastro del dinero. No obstante, el servicio de seguridad estadounidense no ha confirmado ninguna investigación.

Tom Cruise planea hacer una película en el espacio (GettyImages)

"Todo se ha vuelto muy desagradable, pero los implicados en las películas confían en que todo esté bien, sólo es un ex miembro del personal enfadado", añadió la fuente.