Líderes de la Cienciología intentaron separar a Nicole Kidman de Tom Cruise

La controvertida Iglesia de la Cienciología espió a Nicole Kidman e intervino su teléfono para intentar quebrar su matrimonio con Tom Cruise , según afirma un alto cargo de la Iglesia en un nuevo libro.

Según la publicación, los líderes de la Iglesia trataron desesperadamente de poner distancia entre la pareja ya que temían que Kidman alejara al actor del controvertido movimiento religioso, según el libro 'A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology'.