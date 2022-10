Yuya celebra el primer cumpleaños de su hijo Mar

“Hace un año que habitas fuera de mi cuerpo. Llegaste a sacudir todo lo que fui para dejar en mi únicamente las mejores y más amorosas piezas que me conforman. Gracias a ti aprendí a darme, a desdoblarme por completo a compartir y he descubierto que no existe nada más que me haga sentir viva que estar a tu lado”, se puede leer.

Carta de Yuya (Instagram)

“Deseo que cuando puedas leer y comprender estas letras, sepas que mi amor por ti a cada segundo se multiplica. Espero estar siendo una buena compañera y guía en tu camino, cada día me esfuerzo por darte lo mejor de mí. Me interesa y me vuelve una madre loca de amor todo lo que tiene que ver contigo”, agregaron.

En el texto detallaron los lugares a los que ha viajado el bebé durante su primer año de vida. Yuya también plasmó todos los amorosos apodos que tiene para su pequeño. Siddartha no se quedó atrás y quiso plasmar lo que el pequeño significa para él. “Desde que supe que venías hasta el día de hoy, ha crecido un nuevo amor que se expande dentro de mí infinitamente”, posteó.

Fiesta de cumpleaños de Mar (Instagram)

La temática del cumpleaños del pequeño Mar fue de animales y según explicó Yuya el festejo se tenía planeado como algo muy pequeño, sin embargo al final se convirtió en toda una fiesta infantil con sus amigos y familiares, además de los niños que han acompañado la vida de Mar.