¿Cuál fue el mensaje que John Travolta le dedicó a su eterna Sandy?

La foto corresponde a una de las escenas finales del filme en la que ambos interpretan el tema You're The One That I Want. “Feliz cumpleaños, mi Olivia”, escribió Travolta como pie de foto en sus Stories.

John Travolta recuerda a Olivia Newton-John en el que hubiera sido su cumpleaños 74. (Instagram/johntravolta)

Chloe Lattanzi, la única hija de Olivia Newton-John, también la recordó a través de un video en el que la actriz da leche a un tigre y después sostiene a una de sus crías.

“Feliz cumpleaños, mamá oso. Esto es lo que eres. Una chica con el corazón más grande. El ser más hermoso de la tierra que he conocido. Te tengo en mi corazón para siempre. Continuaré con tu misión. Te quiero mamá. Más grande que todo el universo. Solíamos decir eso el una a la otra”, escribió su hija en Instagram.