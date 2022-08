Lucero recuerda cuando fue 'Sandy' y así lamentó la muerte de Olivia Newton-John

Lucero interpretó uno de los número más emblemáticos de la película

De ahí que, la cantante mexicana Lucero, tras la muerte de Olivia Newton-John ocurrida este lunes en su rancho de California, se dio a la tarea de recordar uno de los números musicales más representativos de Vaselina que ella actuó hace cuatro años para el programa brasileño Máquina da fama.

Lucero y Carlo Porto. (Instagram/luceromexico)

Al lado del actor Carlo Porto, quien fue su compañero en la telenovela Carinha de Anjo, la llamada Novia de América dio vida a la dulce Sandy para juntos recordar You're the One That I Want, la penúltima escena de Vaselina basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey y en la que Sandy muestra su transformación de niña fresa a femme fatale.

Olivia Newton-John y John Travolta en el clásico 'Vaselina' (Getty Images)

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones!”, escribió Lucero a través de su cuenta de Instagram.