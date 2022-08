El emotivo homenaje de Coldplay a Olivia Newton-John en pleno concierto

¿Cómo fue el homenaje de Coldplay a Olivia Newton-John?

La cantautora Natalie fungió en el papel de Olivia, como la eternamente Sandy, mientras que Chris Martin, el vocalista de Coldplay adoptó el personaje de Travolta y el músico Jacob Collier se unió en el piano y en los coros junto al público.

Coldplay (Christopher Polk/Getty Images)

En el video que circula en redes sociales, se notó la emoción que este momento causó en unos 90 mil espectadores presentes, pues cabe recordar que Olivia Newton-John fue originaria de Cambridge en Inglaterra y allá sus fans la quisieron mucho.

La presentación se convirtió en un conmovedor recuerdo dado el reciente fallecimiento de la cantante y actriz, el pasado 8 de agosto, tras una larga batalla contra el cáncer de mama, pues además de su carrera en el cine, destacó en la industria musical con éxitos como If You Love Me, Let Me Know y Physical, por citar algunos.