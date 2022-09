Gloria Estefan ya tiene su muñeca Barbie, ¡y nos sorprendió el gran parecido!

¿En qué se inspiró el look de la Barbie de Gloria Estefan?

La intérprete de éxitos como Conga y Con los años que me quedan, que desde hace varios años radica en Estados Unidos, aseguró que muchas niñas hispanas jugarán con su Barbie “y se darán cuenta de que sus sueños pueden hacerse realidad".

La Barbie de Gloria Estefan. (Instagram/barbie)

Barbie destacó que el look está inspirado en el estilo icónico que Gloria mostró en el video musical Get On Your Feet (1989), con mangas de encaje espectacular y botas con estampado de leopardo hasta los muslos.

“Les envié mis botas altas y mi chaqueta”, dijo la artista. Trascendió que la nueva Barbie ha tenido grato recibimiento entre los seguidores de Gloria Estefan que desean tener entre sus manos un grato recuerdo de la artista, tan es así que ya se agotó la primera serie.