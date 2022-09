Penélope Cruz recibe ‘inmensa’ bienvenida en Venecia con su nueva película

Algo que no solo no le molesta, si no que le gusta por dos razones, primero porque reconoce tener un instinto maternal muy fuerte, ya que "desde los cinco años contaba que quería ser madre lo antes posible", recordó sonriendo.

Y también porque siempre ha estado "fascinada por lo que pasa dentro de una familia", que considera que es un material muy rico, tanto que cualquier película de cualquier tema siempre podría girar alrededor de la familia.

A eso se añade que ahora que es madre, cree que es "lo más importante" de su vida. Todo esto le hizo enamorarse del guión de L'immensità desde el momento en que lo leyó, aseguró la ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona.