Ingrid Coronado pausa proceso legal contra Anna Ferro, viuda de Fer del Solar

“Yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento. Yo no he iniciado aún nada. Yo actualmente estoy enfocada solamente en mis hijos y lo que decidí y la decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos sanen sus heridas y entonces yo poder tener la fortaleza y la energía para poder empezar a moverme con respecto a las demás cosas”, detalló.

Además, Ingrid Coronado aprovechó la presencia de la prensa para pedir respeto para sus hijos, Luciano y Paolo, en relación con las noticias que se publican sobre su papá, Fernando del Solar.

“Creo que sería importante que los medios de comunicación, de alguna manera, tuvieran algún compromiso cuando se va a dar alguna información importante. Que por los menos los que vayan a atacar, pues que enseñen pruebas, eso sería fantástico, para evitar el tener que explicarles cuando los más afectados podrían ser pequeños”, manifestó.